Уряди Франції та Катару допомагатимуть у відновленні Ізюмської лікарні, що на Харківщині. Про це повідомила Харківська ОВА під час обласного засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України.

Ізюмська лікарня постраждала внаслідок російських обстрілів у березні минулого року. Заклад потребує негайного відновлення.

Зараз триває активний збір коштів та пошук донорів, які готові допомагати у відновленні медичної установи.

Зараз дивляться

– Проєкт відновлення Ізюмської лікарні передбачає не лише усунення наслідків обстрілів, але й завершення будівельних робіт у тому корпусі, який тривалий час був довгобудом, – додав міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Уряд Франції згоден постачати сучасне медичне обладнання для лікарні.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль додав, що уряд Катару робить внесок розміром до $12 млн. Це становить практично половину необхідного ресурсу.

Фундація Олени Зеленської виділила €600 тис. на відновлення операційного блоку. Будівельні роботи повинні розпочатися за три тижні.

Начальник медичної частини Ізюмської лікарні Богдан Бережний зазначив, що всі корпуси лікарні постраждали внаслідок обстрілів, а особливо тяжко – операційний блок, реанімація та приміщення комп’ютерної томографії.

Незважаючи на це, медичний персонал продовжує надавати медичну допомогу жителям Ізюмського району завдяки підтримці держави та міжнародних партнерів.

За словами начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, локальні роботи в операційному блоці лікарні мають розпочатися найближчим часом.

Фото: Тетяна Доцяк