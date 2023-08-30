Село Загальцы на Киевщине, которое пережило оккупацию в марте 22-го, сейчас постепенно отстраивается. Россияне уничтожили там половону инфрараструктуры. Отстроиться Загальцам сегодня помогают международные партнеры, там уже установлен модульный детсад, восстанавливается лицей, а сейчас еще и начала работать новая амбулатория. Предыдущее здание медучреждения пострадало от обстрелов и было крайне старым. Поэтому возвести новую амбулоаторию для селян взялась международная гуманитарная организация Проджект Хоуп. Медучреждение там — на вес золота, ведь к тамошним врачам наведываются почти 4 тысячи пациентов из тринадцати сел.

Этого новоселья жители Загальцев ждали полгода. Именно столько продолжалось строительство новой амбулатории. Во время оккупации Киевщины в марте 22-го в старое здание прилетел вражеский снаряд, разрушив опорную стену, крышу и выбив окна. Всего в Загальцах россияне разрушили половину жилья и социальной инфраструктуры. Поэтому амбулатория, которая частично уцелела — стала пристанищем для всех соцслужб села.

Но столетнее сооружение просто рассыпалось. Возвести современное медучреждение — взялась международная гуманитарная организация Project HOPE за средства благотворительной организации LDS charities. Новая амбулатория — просторная и современная с доступом для людей с инвалидностью. Вот-вот сюда перейдут работать два семейных врача. Заведение — крайне необходимо, ведь в него наведываются почти 4 тысячи пациентов тринадцати сел громады.

— Сделали новое современное, уже здесь и по санитарно-эпидемиологическим нормам соответствуют краски, стены, кабинеты по наполнению и величине, — рассказывает директор Бородянского Центра первичной медико-санитарной помощи.

По словам благотворителей, строительство амбулатории обошлось в более чем 15 миллионов гривен.

— На самом деле уже есть наработки у министерства инфраструктуры относительно типовых амбулаторий в сельской местности и мы брали за основу этот пример. Но здесь такое отличие, что здесь есть лаборатория. Здесь есть кабинет, манипуляционная, где люди кроме того, что могут обратиться к семейному врачу, могут сдать анализы для более качественной диагностики, — отметил операционный директор Project Hope в Украине, Иван Сыроватко.

Заместитель министра здравоохранения Украины — Игорь Кузин рассказывает, что из-за полномасштабного вторжения в Украине разрушено почти 1600 медучреждений. Отстроить пока удалось чуть больше, чем полтысячи. Для этого государство пытается использовать средства из фонда восстановления разрушенного имущества.

— Важно восстанавливать медучреждения по принципу: чтобы было лучше, чем было раньше, — рассказывает Игорь Кузин.

И именно проект амбулатории в Загальцах, может стать примером для восстановления остальных разрушенных медучреждений.