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Разрушена оккупантами в первые дни войны: до конца года в Макарове появится новая амбулатория

9 октября 2022, 15:32
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
амбулаторія

В городе Макаров Киевской области до конца года появится новая амбулатория. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

— В начале марта Макаровская амбулатория, что на Киевщине, стала мишенью оккупантов. Вражеский снаряд целенаправленно попал в здание медучреждения, превратив его в гору камней, — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас на территории разрушенной амбулатории активно продолжается строительство. Уже возведены стены будущего заведения, на очереди — работы по монтажу кровли.

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Ожидается, что уже зимой центр первичной медико-санитарной помощи откроет свои двери для более чем 16 тыс. пациентов из Макарова и окрестных населенных пунктов.

Сообщается, что амбулатория отстраивается на средства благотворителей, которые собирает Kyiv School of Economics.

Фото: Минздрав

Источник
Минздрав
Теги
Будівництво Війна в Україні Киевская область Лікарні
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