В городе Макаров Киевской области до конца года появится новая амбулатория. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

— В начале марта Макаровская амбулатория, что на Киевщине, стала мишенью оккупантов. Вражеский снаряд целенаправленно попал в здание медучреждения, превратив его в гору камней, — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас на территории разрушенной амбулатории активно продолжается строительство. Уже возведены стены будущего заведения, на очереди — работы по монтажу кровли.

Сейчас смотрят

Ожидается, что уже зимой центр первичной медико-санитарной помощи откроет свои двери для более чем 16 тыс. пациентов из Макарова и окрестных населенных пунктов.

Сообщается, что амбулатория отстраивается на средства благотворителей, которые собирает Kyiv School of Economics.

Фото: Минздрав