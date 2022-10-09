Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини

Зруйнована окупантами в перші дні війни: до кінця року в Макарові з’явиться нова амбулаторія

9 Жовтня 2022, 15:32
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
амбулаторія

У місті Макарів Київської області до кінця року з’явиться нова амбулаторія. Про це повідомила пресслужба МОЗ.

– На початку березня Макарівська амбулаторія, що на Київщині, стала мішенню окупантів. Ворожий снаряд цілеспрямовано влучив у будівлю медзакладу, перетворивши її на гору каміння, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі на території зруйнованої амбулаторії активно триває будівництво. Вже зведено стіни майбутнього закладу, на черзі – роботи з монтажу покрівлі.

Читайте також:
скораяВід початку війни в Україні від рук окупантів загинули 24 медики, 61 – отримав поранення

Зараз дивляться

Очікується, що вже взимку центр первинної медико-санітарної допомоги відкриє свої двері для більш ніж 16 тис. пацієнтів з Макарова та навколишніх населених пунктів.

Повідомляється, що амбулаторія відбудовується на кошти благодійників, які збирає Kyiv School of Economics.

Фото: МОЗ

Джерело
МОЗ
Теги
Будівництво Війна в Україні Київська область Лікарні
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь