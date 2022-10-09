У місті Макарів Київської області до кінця року з’явиться нова амбулаторія. Про це повідомила пресслужба МОЗ.

– На початку березня Макарівська амбулаторія, що на Київщині, стала мішенню окупантів. Ворожий снаряд цілеспрямовано влучив у будівлю медзакладу, перетворивши її на гору каміння, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі на території зруйнованої амбулаторії активно триває будівництво. Вже зведено стіни майбутнього закладу, на черзі – роботи з монтажу покрівлі.

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Очікується, що вже взимку центр первинної медико-санітарної допомоги відкриє свої двері для більш ніж 16 тис. пацієнтів з Макарова та навколишніх населених пунктів.

Повідомляється, що амбулаторія відбудовується на кошти благодійників, які збирає Kyiv School of Economics.

Фото: МОЗ