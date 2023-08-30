Село Загальці на Київщині, яке пережило окупацію у березні 2022-го, нині поступово відбудовується. Росіяни знищили там половину інфраструктури. Відбудуватися Загальцям сьогодні допомагають міжнародні партнери, там вже встановлено модульний дитсадок, відновлюють ліцей, а нині ще й почала працювати новозбудована амбулаторія.

Попередня будівля медзакладу постраждала від обстрілів та була вкрай старою. Тож звести нову амбулоаторію для селян взялася міжнародна гуманітарна організація Проджект Хоуп. Медзаклад там на вагу золота, адже до тамтешніх лікарів навідуються майже 4 тисячі пацієнтів із 13 сіл.

На це новосілля жителі Загальців чекали пів року. Саме стільки тривало будівництво нової амбулаторії. Під час окупації Київщини у березні 2022-го в стару будівлю прилетів ворожий снаряд, зруйнувавши опорну стіну, дах і вибивши вікна. Загалом у Загальцях росіяни зруйнували половину житла та соціальної інфраструктури. Тож амбулаторія, яка частково вціліла, стала прихистком для всіх соцслужб села.

Але столітня споруда просто розсипалася. Звести сучасний медзаклад взялася міжнародна гуманітарна організація Project HOPE за кошти благодійної організації LDS charities. Нова амбулаторія – простора й сучасна, із доступом для людей з інвалідністю. Ось-ось сюди перейдуть працювати двоє сімейних лікарів.

– Зробили нове сучасне, вже тут санепідеміологічним нормам відповідають фарби, стіни, кабінети за наповненням та розмірами, – розповідає директор Бородянського центру первинної медико-санітарної допомоги.

За словами благодійників, будівництво амбулаторії обійшлося в понад 15 мільйонів гривень.

– Насправді вже є напрацювання у Міністерства інфраструктури щодо типових амбулаторій у сільській місцевості, тож ми брали за основу цей приклад. Але тут така відмінність, що є лабораторія. Тут є кабінет, маніпуляційна, де люди, окрім того, що можуть звернутися до сімейного лікаря, можуть здати аналізи для якіснішої діагностики, – зазначив операційний директор Project Hope в Україні Іван Сироватко.

Заступник міністра охорони здоров’я України Ігор Кузін розповідає, що через повномасштабне вторгнення в Україні зруйновано майже 1600 медзакладів. Відбудувати поки вдалося трохи більш ніж пів тисячі. Для цього держава намагається використовувати кошти з фонду відновлення зруйнованого майна.

– Важливо відбудовувати медзаклади за принципом: щоби було краще, аніж раніше, – розповідає Ігор Кузін.

І саме проєкт амбулаторії в Загальцях може стати прикладом для відновлення решти зруйнованих медустанов.