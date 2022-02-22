В конце 2021 года министром здравоохранения, руководителями ассоциаций страховых компаний и председателем правления одного из крупнейших государственных банков был подписан Меморандум о сотрудничестве по внедрению в Украине инструментов возмещения расходов на лекарственные средства.

В результате украинцы получили возможность уже сегодня оформить фармацевтический полис.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

Цена и условия

Страховой полис стоит от 120 до 400 грн в месяц, в зависимости от возраста застрахованного человека. Покрытие — до 20 тыс. грн в год на лечение 250 заболеваний, но по каждой из нозологий выплата не более двух раз в год. Франшиза — 20%, то есть 80% стоимости медицинских препаратов компенсирует страховая компания.

Механизм выплат

Пациент обращается к семейному врачу, тот назначает лекарственное средство через электронную систему здравоохранения или по программе Доступні ліки, или по страховому полису.

Препарат назначается по действующему веществу. Система автоматически, с учетом протоколов лечения, предложит несколько вариантов лекарственных средств. Далее пациент получает СМС с информацией, в какой аптеке (сегодня – около 4 тыс. аптек уже являются участниками проекта) можно получить препараты.

География пилотного проекта

Проект стартовал в Киеве, Одессе, Харькове, Запорожье, Сумах и Ровно. За два месяца пока относительно небольшое количество людей оформило полисы страхования. Но услуга по фармацевтическому страхованию еще активно не рекламировалась.

Проблемы и перспективы

В ближайших планах – значительно расширить количество городов, которые принимают участие в пилотном проекте, и снизить стоимость страхового полиса, чтобы увеличить его доступность.

Чем больше людей присоединятся к фармацевтическому страхованию, тем меньше будет себестоимость услуги для страховщиков. Поэтому одна из главных задач — привлечь максимальное количество участников и масштабировать сеть аптек.

Важно подключить к пилотному проекту корпоративных клиентов-учреждения, предприятия, компании, для которых фармацевтическое страхование может стать частью корпоративного социального пакета.

Комитетом уже давно разработана система льгот для работодателей, которые готовы инвестировать в добровольное медицинское страхование сотрудников.

Также очень важно утвердить протоколы лечения для всех нозологий. Без этого невозможно системное взаимодействие между страховщиками и медицинскими учреждениями.

Но самое главное, первый шаг уже сделан. И это первый шаг — в направлении развития не только фармацевтического, но и комплексного медицинского страхования.

Источник: Михаил Радуцкий