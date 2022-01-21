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Удобно и доступно: новый сервис поможет получить медикаменты по программе Доступні ліки

21 января 2022, 13:40
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
смартфон
Источник: Depositphotos

Мобильное приложение ГО Ліки Контроль презентовало новый сервис под названием Спитай Гриця на основе открытых медицинских данных.

С помощью этого бота можно:

  • узнать, какие именно препараты включены в программу Доступні ліки
  • получить необходимые препараты, где бы пациент ни жил: в селе, в небольшом городе или мегаполисе

Отметим, что недавно программа Доступні ліки была расширена. Теперь она охватывает также препараты для лечения:

  • сердечно-сосудистых болезней
  • бронхиальной астмы
  • сахарного диабета II типа
  • несахарного диабета
  • расстройств психики и поведения
  • эпилепсии
  • профилактики инфарктов и инсультов

Воспользоваться сервисом можно в мессенджерах Telegram и Viber.

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Ліки Контроль — это мобильное приложение для проверки наличия лекарств в Национальном перечне основных лекарственных средств.

Источник
Министерство цифровой трансформации
Теги
додаток , Доступні ліки , Ліки , Мобільний додаток
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