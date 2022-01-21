Мобильное приложение ГО Ліки Контроль презентовало новый сервис под названием Спитай Гриця на основе открытых медицинских данных.
С помощью этого бота можно:
- узнать, какие именно препараты включены в программу Доступні ліки
- получить необходимые препараты, где бы пациент ни жил: в селе, в небольшом городе или мегаполисе
Отметим, что недавно программа Доступні ліки была расширена. Теперь она охватывает также препараты для лечения:
- сердечно-сосудистых болезней
- бронхиальной астмы
- сахарного диабета II типа
- несахарного диабета
- расстройств психики и поведения
- эпилепсии
- профилактики инфарктов и инсультов
Воспользоваться сервисом можно в мессенджерах Telegram и Viber.
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Ліки Контроль — это мобильное приложение для проверки наличия лекарств в Национальном перечне основных лекарственных средств.