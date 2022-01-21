Мобильное приложение ГО Ліки Контроль презентовало новый сервис под названием Спитай Гриця на основе открытых медицинских данных.

С помощью этого бота можно:

узнать , какие именно препараты включены в программу Доступні ліки

, какие именно препараты включены в программу Доступні ліки получить необходимые препараты, где бы пациент ни жил: в селе, в небольшом городе или мегаполисе

Отметим, что недавно программа Доступні ліки была расширена. Теперь она охватывает также препараты для лечения:

сердечно-сосудистых болезней

бронхиальной астмы

сахарного диабета II типа

несахарного диабета

расстройств психики и поведения

эпилепсии

профилактики инфарктов и инсультов

Воспользоваться сервисом можно в мессенджерах Telegram и Viber.

Ліки Контроль — это мобильное приложение для проверки наличия лекарств в Национальном перечне основных лекарственных средств.