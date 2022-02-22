Наприкінці 2021 року міністром охорони здоров’я, керівниками асоціацій страхових компаній та головою правління одного з найбільших державних банків був підписаний Меморандум про співпрацю щодо впровадження в Україні інструментів відшкодування витрат на лікарські засоби.

В результаті українці отримали можливість вже сьогодні оформити фармацевтичний поліс.

Про це на своєму телеграм-каналі повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

Ціна та умови

Страховий поліс коштує від 120 до 400 грн на місяць, залежно від віку застрахованої людини. Покриття – до 20 тис. грн. у рік на лікування 250 захворювань, але по кожній з нозологій виплата не більше двох разів на рік. Франшиза – 20%, тобто 80% вартості медичних препаратів компенсує страхова компанія.

Механізм виплат

Пацієнт звертається до сімейного лікаря, той призначає лікарський засіб через електронну систему охорони здоров’я або за програмою Доступні ліки, або за страховим полісом.

Препарат призначається за діючою речовиною. Система автоматично, з урахуванням протоколів лікування, запропонує кілька варіантів лікарських засобів. Далі пацієнт отримує СМС з інформацією, в якій аптеці (сьогодні – близько 4 тис. аптек вже є учасниками проекту) можна отримати препарати.

Географія пілотного проекту

Проект стартував у Києві, Одесі, Харкові, Запоріжжі, Сумах та Рівному. За два місяці поки відносно невелика кількість людей оформили поліси страхування. Але послуга з фармацевтичного страхування ще активно не рекламувалася.

Проблеми та перспективи

У найближчих планах – значно розширити кількість міст, які беруть участь у пілотному проекті і знизити вартість страхового поліса, щоб збільшити його доступність.

Чим більше людей приєднаються до фармацевтичного страхування, тим меншою буде собівартість послуги для страховиків. Тому одне з головних завдань – залучити максимальну кількість учасників і масштабувати мережу аптек.

Важливо підключити до пілотного проекту корпоративних клієнтів – установи, підприємства, компанії, для яких фармацевтичне страхування може стати частиною корпоративного соціального пакету.

Комітетом вже давно розроблена система пільг для роботодавців, які готові інвестувати в добровільне медичне страхування співробітників.

Також дуже важливо затвердити протоколи лікування для всіх нозологій. Без цього неможлива системна взаємодія між страховиками та медичними установами.

Але найголовніше, перший крок вже зроблено. І це перший крок – у напрямку розвитку не тільки фармацевтичного, а й комплексного медичного страхування.

Джерело: Михайло Радуцький