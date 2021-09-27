Министерство здравоохранения Украины отреагировало на случаи подделки сертификатов о вакцинации от коронавируса в ряде регионов страны. Профильное ведомство будет инициировать отстранение руководителей учреждений, где их выявили.

С заявлением выступил глава Минздрава Виктор Ляшко.

— Мы официально направим представление владельцам заведений здравоохранения, где работают эти врачи, объединенным территориальным общинам, с просьбой отстранить от работы руководителей этих учреждений на время проведения следствия, — прокомментировал Виктор Ляшко.

По его словам, не только врачи, но и руководители должны нести персональную ответственность за эти случаи.

В то же время, если результаты следствия подтвердят непричастности руководителя учреждения, его восстановят в должности.

Кроме того, если такие случаи повторятся, Минздрав будет инициировать аннулирование лицензии учреждения здравоохранения и разрыв контракта между ним и Национальной службой здоровья.

В течение последних недель в Украине схемы подделки документов о вакцинации от коронавируса разоблачили в Черкасской, Черновицкой и Днепропетровской областях.