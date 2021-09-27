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Відсторонення і анулювання ліцензії: що загрожує за підроблення Covid-сертифікатів

27 Вересня, 18:25 Людмила Грубнік
Відсторонення і анулювання ліцензії: що загрожує за підроблення Covid-сертифікатів
Джерело: УНІАН

Міністерство охорони здоров’я України відреагувало на випадки підроблення сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу у низці регіонів країни. Профільне відомство ініціюватиме відсторонення керівників закладів, де їх виявили.

Із заявою виступив очільник МОЗ Віктор Ляшко.

– Ми офіційно направимо подання до власників закладів охорони здоров’я, де працюють ці лікарі, об’єднаних територіальних громад, із проханням відсторонити від роботи керівників цих закладів на час проведення слідства, – прокоментував Віктор Ляшко.

За його словами, не лише лікарі, а й керівники мають нести персональну відповідальність за ці випадки.

Водночас, якщо результати слідства підтвердять непричетність керівника закладу, його відновлять на посаді.

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Крім того, якщо такі випадки повторяться, МОЗ ініціюватиме анулювання ліцензії закладу охорони здоров’я та розривання контракту між ним та Національною службою здоров’я.

Протягом останніх тижнів в Україні схеми підроблення документів про вакцинацію від коронавірусу викрили на Черкащині, Буковині та Дніпропетровщині.

Джерело
МОЗ
Теги
Covid-сертифікат , Віктор Ляшко , МОЗ України
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