Міністерство охорони здоров’я України відреагувало на випадки підроблення сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу у низці регіонів країни. Профільне відомство ініціюватиме відсторонення керівників закладів, де їх виявили.

Із заявою виступив очільник МОЗ Віктор Ляшко.

– Ми офіційно направимо подання до власників закладів охорони здоров’я, де працюють ці лікарі, об’єднаних територіальних громад, із проханням відсторонити від роботи керівників цих закладів на час проведення слідства, – прокоментував Віктор Ляшко.

За його словами, не лише лікарі, а й керівники мають нести персональну відповідальність за ці випадки.

Водночас, якщо результати слідства підтвердять непричетність керівника закладу, його відновлять на посаді.

Крім того, якщо такі випадки повторяться, МОЗ ініціюватиме анулювання ліцензії закладу охорони здоров’я та розривання контракту між ним та Національною службою здоров’я.

Протягом останніх тижнів в Україні схеми підроблення документів про вакцинацію від коронавірусу викрили на Черкащині, Буковині та Дніпропетровщині.