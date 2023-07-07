Согласно данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), по состоянию на май 2023 года, несмотря на год полномасштабной войны, 70% украинцев считают себя счастливыми и 15% не относят себя к категории счастливых.

Социологи сделали вывод, что эти показатели не изменились с декабря 2021 года, накануне вторжения.

— Самооценка счастья является одним из важных общественных индикаторов самочувствия населения и косвенным индикатором прочности на фоне сложного военного периода, — отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий.

В то же время другие опросы КМИС показывают ряд негативных последствий для рядовых украинцев вследствие российского вторжения:

78% говорят о ранении или гибели по крайней мере одного из родственников или друзей;

64% — о снижении доходов;

29% — о потере работы;

64% отмечают ухудшение психического здоровья;

55% сказали об ухудшении физического здоровья.

По словам Антона Грушецкого, принципиально важно, что показатель счастья практически не изменился и в целом, и среди отдельных категорий населения.

— Украинцы, несмотря на море трудностей и вызовов настоящего, находят способы адаптироваться к сложной реальности и двигаться вперед, — отметил эксперт.

КМИС провел опрос 26 мая – 5 июня 2023 года среди 984 респондентов. Опрос не проводился на территории оккупированного Россией Крыма и Донбасса, а также с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.