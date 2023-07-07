Згідно з даними опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), станом на травень 2023 року, незважаючи на рік повномасштабної війни, 70% українців вважають себе щасливими і 15% не відносять себе до категорії щасливих.

Соціологи зробили висновок, що ці показники не змінилися з грудня 2021 року, напередодні вторгнення.

– Самооцінка щастя є одним із важливих суспільних індикаторів самопочуття населення та непрямим індикатором міцності на тлі складного воєнного періоду, – зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький.

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Водночас інші опитування КМІС показують низку негативних наслідків для пересічних українців унаслідок російського вторгнення:

78% говорять про поранення або загибель принаймні одного з родичів чи друзів;

64% – про зниження доходів;

29% – про втрату роботи;

64% відзначають погіршення психічного здоров’я;

55% сказали про погіршення фізичного здоров’я.

За словами Антона Грушецького, принципово важливо, що показник щастя практично не змінився і в цілому, і серед окремих категорій населення.

– Українці, незважаючи на море труднощів і викликів сьогодення, знаходять способи адаптуватися до складної реальності та рухатися вперед, – зазначив експерт.

КМІС провів опитування 26 травня – 5 червня 2023 року серед 984 респондентів. Опитування не проводилося на території окупованого Росією Криму та Донбасу, а також із громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.