Министерство здравоохранения Украины подготовило памятку для украинцев, которым необходима ВИЧ-терапия за границей, где они оказались из-за военной агрессии РФ.

Экспертами Минздрава создан перечень клиник (с указанием адресов в странах и контактов), где можно получить антиретровирусную терапию (АРТ).

Чтобы ознакомиться с перечнем медицинских учреждений Центральной и Восточной Европы, которые готовы оказывать медицинскую помощь ВИЧ-инфицированным пациентам из Украины, перейдите по это ссылке.

Обращаясь в медучреждение за антиретровирусной терапией, желательно иметь информацию об истории лечения ВИЧ-инфекции.

Информация по ссылке систематически обновляется.

Контакты для координации:

Лариса Гетьман, l.hetman@phc.org.ua, +38 0677867407

Сергей Антоняк, antoniakserge@gmail.com

Инициатива АРТ украинцам за рубежом введена сообществом врачей ECEE Network Group и происходит при координации Центра общественного здоровья МОЗ Украины и Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л. В. Громашевского НАМН Украины.