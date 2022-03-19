Міністерство охорони здоров’я України підготувало пам’ятку для українців, яким необхідна ВІЛ-терапія за кордоном, де вони опинилися через військову агресію РФ.

Експертами МОЗ створено перелік клінік (із зазначенням адрес в країнах і контактів), де можна отримати антиретровірусну терапію (АРТ).

Щоб ознайомитися з переліком медичних закладів Центральної та Східної Європи, які готові надавати медичну допомогу ВІЛ-інфікованим пацієнтам з України, перейдіть за цим посиланням.

Звертаючись до медзакладу за антиретровірусною терапією, бажано мати інформацію про історію лікування ВІЛ-інфекції.

Інформація за посиланням систематично оновлюється.

Контакти для координації:

Лариса Гетьман, l.hetman@phc.org.ua, +38 0677867407

Сергій Антоняк, antoniakserge@gmail.com

Ініціатива АРТ українцям за кордоном запроваджена спільнотою лікарів ECEE Network Group і відбувається при координації Центру громадського здоров’я МОЗ України та Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України.