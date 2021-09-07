Индию продолжает атаковать опасный вирус Нипах. После единственного случая болезни в районе Кожикоде (штат Керал), который закончился смертью больного, вирус уже выявили у 11 человек.

Переносят возбудитель заболевания фруктовые летучие мыши.

— Фруктовые летучие мыши живут на определенной географической территории. Если они полетят в другие места, естественно, этот вирус может распространиться, — говорится в сообщении местных органов здравоохранения.

При этом местные специалисты пока не выработали специального метода лечения этой болезни.

Вирус Нипах — вид вирусов, которые провоцируют заболевание. Основные симптомы — лихорадка, головная и мышечные боль, головокружение и тошнота. Нередко заканчивается летальным исходом.

В Индии заболел мальчик 12 лет, инфицирование подтвердили специалисты Национального института вирусологии (NIV).

К сожалению, врачам не удалось спасти его жизнь. В то же время с ним контактировали 188 человек, их всех отправили на карантин.

Кроме того, полиция оцепила территорию радиусом 3 км вокруг дома первого больного.

Источник: NDTV