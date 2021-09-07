Індію продовжує атакувати небезпечний вірус Ніпах. Після одного випадку хвороби у районі Кожикоде (штат Керал), який закінчився смертю хворого, вірус уже виявили у 11 осіб.

Переносять збудник захворювання фруктові кажани.

– Фруктові кажани живуть на певній географічній території. Якщо вони полетять до інших місць, зрозуміло, цей вірус може поширитися, – йдеться у повідомленні місцевих органів охорони здоров’я.

Водночас місцеві фахівці поки що не виробили спеціального методу лікування цієї хвороби.

Вірус Ніпах – вид вірусів, які провокують захворювання. Основні симптоми – лихоманка, головний та м’язові біль, запаморочення і нудота. Нерідко закінчується смертю.

В Індії захворів хлопчик 12 років, інфікування підтвердили фахівці Національного інституту вірусології (NIV).

На жаль, лікарям не вдалося врятувати його життя. Водночас з ним контактували 188 осіб, їх усіх відправили на карантин.

Крім того, поліція оточила територію радіусом 3 км навколо будинку першого хворого.

Джерело: NDTV