Оспа обезьян обнаружили в Австралии. После зарегистрированных случаев в нескольких европейских странах заболевание обнаружено у двух мужчин, только что вернувшихся из Европы.

Органы здравоохранения утверждают, что эти случаи не являются поводом для паники, но нужно быть бдительными к симптомам, если вы только что вернулись из-за границы.

Обезьянья оспа вызывается ортопоксвирусом, который тесно связан с вирусом, вызвавшим оспу, ветряную оспу. Оспой заражаются только люди, но оспа обезьян – это вирус животных, иногда поражающий людей после того, как их укусила или поцарапала обезьяна или другое животное.

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Это респираторный вирус, который может распространяться на людей без контакта, вероятно, через аэрозоли. Однако обычно он не легко распространяется между людьми и, как правило, только при тесных контактах. Исследования показали, что около 3% контактов с больными оспой обезьян будут инфицированы.

Через неделю-две после заражения инфекция начинается с лихорадки, головных болей, отека лимфатических узлов и боли в мышцах. Сыпь на коже обычно появляются в течение одного-трех дней после начала лихорадки и в большинстве случаев поражают лицо, руки и ноги.

Существует два типа вируса, один со смертностью около 1%, а второй — около 10%. Вспышка в Великобритании является менее тяжелым типом, но 1% подобен уровню смертности от Covid-19, поэтому это все еще вызывает беспокойство. У детей болезнь протекает тяжелее.

Почему оно появляется именно сейчас

Впервые его обнаружили у людей в 1970 году в Демократической Республике Конго (ДРК). Это вновь появившееся заболевание, которое вызывает большие вспышки в Нигерии и ДРК с 2017 года.

Ученые ломают голову над тем, почему раньше редкая инфекция сейчас становится все более распространенной. Вакцина против оспы тоже защищает от оспы обезьян, поэтому в прошлом массовая вакцинация против оспы также защищала людей от оспы обезьян. Прошло 40 лет, как оспа была объявлена ​​ликвидированной, а большинство массовых программ вакцинации прекратились в 1970-х годах, поэтому мало людей в возрасте до 50 лет были привиты.

Еще меньше их в Австралии, где массовая вакцинация против оспы никогда не применялась, и примерно 10% австралийцев были привиты. Вакцина дает иммунитет сроком от 5 до 20 лет и более, но может ослабнуть примерно на 1-2% в год.

Наше исследование показывает, что снижение иммунитета от вакцинации против оспы может объяснить рост вспышки оспы обезьян – прошло более 40-50 лет с момента прекращения массовой вакцинации.

Нынешняя вспышка

В сентябре 2018 года на военно-морской базе в Корнуолле, Великобритания, зафиксирован случай оспы обезьян у человека, прибывшего из Нигерии. Одновременно в Блэкпуле произошел второй случай у несвязанного лица, вернувшегося из Нигерии, а также в больнице заразилась медсестра.

Во время нынешней вспышки первый случай в Великобритании прибыл из Нигерии, где с 2017 года было зафиксировано более 500 случаев и 8 смертей.

Нынешняя вспышка в Великобритании является самой большой за пределами Африки и распространилась на многие страны Европы, Северной Америки, а теперь и Австралии.

Среди мужчин, занимающихся сексом с мужчинами, возникли ранее не наблюдавшиеся кластеры. Первоначальное импортирование могло распространиться на месте проведения или в сообществе, что привело к большему распространению в той же группе.

Это необычная вспышка, с несвязанными случаями в разных местах Великобритании. Это можно объяснить значительным количеством бессимптомных инфекций, но бессимптомная инфекция встречается редко и обычно у людей, перенесших вакцину против оспы.

Во время хорошо изученной вспышки в США, связанной с импортированными животными, только три из 20 случаев были бессимптомными, и они были вакцинированы. Во всех остальных 17 случаев высыпания были.

Большинство людей, инфицированных во время текущей эпидемии, слишком молоды, чтобы быть вакцинированными, поэтому существенная бессимптомная инфекция маловероятна. Кроме того, оспа не передается у бессимптомных людей, поэтому вряд ли оспа обезьян будет сильно отличаться.

Серологические исследования для измерения бессимптомной инфекции проводятся в Великобритании, и они должны пролить больше света этой гипотезе. Надеемся, что дальнейшие исследования помогут нам понять эпидемиологические связи между случаями в Великобритании и других странах.

Это первый случай распространения за пределы африканского континента, где вирус эндемичен среди животных. Начиная с 2017 года, из Нигерии и ДРК он был ввезен в Великобританию, Сингапур, Израиль и другие страны, но теперь источником распространения, кажется, является Великобритания, это беспрецедентно. Поскольку визиты между Великобританией и Австралией очень распространены, неудивительно, что там есть случаи.

Предотвращение дальнейшей вспышки

Есть эффективные вакцины против оспы обезьян – вакцины против оспы второго и третьего поколения, обе живые вакцины с использованием вируса коровьей оспы. Вакцинация — еще один ортопоксвирус, который создает иммунитет против оспы обезьян, но может иметь серьезные побочные эффекты у некоторых людей, особенно у тех, у кого ослаблена иммунная система.

Массовая вакцина

Всеобщая вакцинация не оправдана из-за побочных эффектов. Лучшей стратегией является выявление контактов и их вакцинация, а не массовая вакцинация.

Это называется кольцевая вакцинация и используется для уничтожения оспы. Обезьянья оспа имеет длительный инкубационный период (один-две недели), поэтому вакцинация после заражения может защитить.

Вакцины третьего поколения могут применяться у людей с ослабленным иммунитетом. Однако они дорогие, и вряд ли у Австралии будет много предложения. Для медицинских работников, подверженных риску заражения, следует рассмотреть возможность использования вакцин третьего поколения в случае роста эпидемии.

Существуют также эффективные противовирусные средства против оспы обезьян и оспы, которые не были доступны для ликвидации оспы.

Учитывая необычный характер этой эпидемии, было бы разумно обеспечить у нас запас противовирусных препаратов и достаточное количество обоих типов вакцин, а также регуляторные процессы для использования их против оспы обезьян.

Изоляция случаев и карантин контактов работает на сворачивании эпидемий. Нам также было бы хорошо использовать инфраструктуру отслеживания контактов, разработанную во время Covid-19, чтобы контакты можно было быстро идентифицировать и поместить на карантин, а распространение вируса уменьшить.

Источник: The Conversation