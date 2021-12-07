У 38-летнего мужчины, который жаловался на затрудненное дыхание через одну из ноздрей в течение нескольких лет, был обнаружен внематочный зуб в носу.

В своей статье, опубликованной в Медицинском журнале Новой Англии, врачи Сагар Кханна и Майкл Тернер описывают, как был идентифицирован зуб и что они сделали для решения проблемы.

Сообщения о внематочных частях тела крайне редки. Они определяются как части тела, появляющиеся в местах, где они обычно не растут. Самый распространенный тип внематочного роста — это зубы. И в большинстве случаев развития внематочных зубов вовлекаются клыки. Обычно они растут в неправильном направлении в верхней челюсти.

В этом новом случае врачи сначала обнаружили искривленную перегородку вместе с кальцинированными шпорами. Присмотревшись во время риноскопии, при которой камера вводится в ноздрю, врачи обнаружили то, что они описали как белый объект, выступающий из стенки правой ноздри.

Затем медики решили сделать рентгеновский снимок объекта и области вокруг него. Изображения показали, что это внематочный зуб, который вырос из челюсти вверх, в не вниз, в рот, как это обычно бывает.

Врачи предложили операцию, и пациент согласился. Зуб удален без осложнений. Рана зажила должным образом. Не было никаких доказательств инфекции или роста нового зуба. Кроме того, пациент сообщил, что снова может свободно дышать.

Врачи отмечают, что людям с внематочными частями тела важно обратиться к врачу. Невыполнение этого требования может привести к повреждению окружающих тканей. А внематочные зубы могут вытеснять другие зубы, что приводит к искривленным зубам или неэстетичным промежуткам между ними.

Кроме того, были случаи образования кист на таких частях тела или рядом с ними, которые могли расти и становиться болезненными.

Но врачи также отмечают, что внематочные зубы встречаются крайне редко, всего у 0,1% всех людей. И еще реже внематочный зуб прорастает полностью в носовую полость или сам нос.