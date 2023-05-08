Капитан медицинской службы Тарас Баран имел вполне мирную профессию, он занимался здоровьем женщин и новорожденных малышей в местной больнице и роддоме на Львовщине. В 2015-м надел военную форму и стал участником АТО, потому что семья воспитала настоящего патриота Украины.

Прямое попадание вражеской ПТУР в машину медслужбы, на которой Тарас ехал за ранеными, не оставили ему шанса на жизнь.

Он был светлым, искренним и безотказным человеком. В социальных сетях на его гибель откликнулось множество людей: и те, кого он спас, и те, с кем вместе служил, и те, кто имел честь встречать его на передовой за работой. Так и пишут “имел честь”.

Капитан медицинской службы брался за самые сложные случаи. И всегда приходил на помощь, когда это было необходимо.

Парень с искренней улыбкой и горячей любовью к Украине. Он не любил пиара, хотя заслуживал того, что бы о нем знала вся Украина, уверены побратимы.

Тарасу было 37 лет. Останется навсегда 37…

Источник и фото: Городоцька територіальна громада