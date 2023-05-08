Капітан медичної служби Тарас Баран мав цілком мирну професію, він опікувався здоров’ям жінок і новонароджених малят у місцевій лікарні та пологовому на Львівщині.

У 2015-му одягнув військову форму і став учасником АТО, бо сім’я виховала справжнього патріота України.

Пряме влучання ворожої ПТУР у машину медслужби, на якій Тарас їхав за пораними, не залишили йому шансів на життя.

Він був світлою, щирою і безвідмовною людиною. У соціальних мережах на його загибель відгукнулися безліч людей: і ті, кого він врятував, і ті, з ким разом служив, і ті, хто мав за честь зустрічати його на передовій за роботою. Так і пишуть “мав за честь”.

Капітан медичної служби брався за найскладніші випадки. І завжди приходив на допомогу, коли це було необхідно.

Хлопець із щирою посмішкою і палкою любов’ю до України. Він не любив піару, хоча заслуговував на те, що б про нього знала вся Україна, впевнені побратими..

Тарасу було 37 років. Залишиться назавжди 37…

Джерело і фото: Городоцька територіальна громада