59-летний житель Британии Кристофер Робинсон, который страдает ожирением и весит более 200 кг, 13 часов пролежал на полу своего дома в ожидании приезда бригады скорой помощи.

Сообщается, что мужчина после падения нажал на зуммер спасательного устройства, которое предупредило о возникшей опасности парамедиков и брата Кристофера.

В итоге брат прибыл в течение нескольких минут, а вот службе скорой помощи Уэст-Мидлендса потребовалось более 11 часов, чтобы добраться до пострадавшего.

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Когда наконец появились парамедики, им пришлось позвонить в пожарно-спасательную службу Стаффордшира, чтобы им помогли загрузить тучного пациента в специализированную машину скорой помощи.

В результате потребовалось 12 человек и два часа, чтобы Кристофера поместили в заднюю часть бариатрической машины скорой помощи, прежде чем его доставили в университетскую больницу Королевского Стоука.

Объясняя представителям СМИ этот инцидент, медики отметили острую нехватку бариатрических машин скорой, предназначенных для перевозки очень тучных пациентов.

Источник: Express

Фото: Сток Страж