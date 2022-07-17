59-річний житель Британії Крістофер Робінсон, який страждає на ожиріння і важить більше 200 кг, 13 годин пролежав на підлозі свого будинку в очікуванні приїзду бригади швидкої допомоги.

Повідомляється, що чоловік після падіння натиснув на зумер рятувального пристрою, який попередив про небезпеку парамедиків і брата Крістофера.

У підсумку брат прибув протягом декількох хвилин, а ось службі швидкої допомоги Уест-Мідлендса знадобилося більше 11 годин, щоб дістатися до потерпілого.

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Коли нарешті з’явилися парамедики, їм довелося зателефонувати в пожежно-рятувальну службу Стаффордшира, щоб їм допомогли завантажити огрядного пацієнта в спеціалізовану машину швидкої допомоги.

В результаті знадобилося результат 12 осіб і дві години, перш ніж пацієнт був доставлений до університетської лікарні Королівського Стоука.

Пояснюючи представникам ЗМІ цей інцидент, медики відзначили гостру нестачу баріатричних машин швидкої, призначених для перевезення дуже огрядних пацієнтів.

Джерело: Express

Фото: Сток Страж