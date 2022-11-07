Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости

Упал с высоты: в Мукачево нейрохирурги сделали мужчине сложную операцию на позвоночнике

7 ноября 2022, 12:21
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Ужгород св. Мартин

На днях в Больнице святого Мартина прооперировали упавшего с высоты мужчину, который повредил позвоночник.

св. Мартин

Операция длилась 2,5 часа. Ее выполнили врач-нейрохирург, заведующий отделением нейротравмы и спинальной нейрохирургии Ужгородского областного клинического центра нейрохирургии и неврологии Александр Сечко и врач ортопед-травматолог больницы св. Мартина Борис Гавришко.

Сейчас смотрят

Специалисты разных медицинских учреждений уже не в первый раз обмениваются опытом с коллегами и таким образом совершенствуют мастерство.

хребет Ужгород

Врачи провели вправление вывиха позвонка, зафиксировали позвоночник и установили титановую конструкцию.

В настоящее время пациент находится в стационарном отделении, где проходит восстановление после операции.

Читайте также:
нейрохірург Остап ГрищукМалоинвазивная операция на позвоночнике: через несколько часов 40-летняя пациентка уже ходила.

Источник: Больница св. Мартина

Фото: Больница св. Мартина

Теги
лікування
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь