На днях в Больнице святого Мартина прооперировали упавшего с высоты мужчину, который повредил позвоночник.

Операция длилась 2,5 часа. Ее выполнили врач-нейрохирург, заведующий отделением нейротравмы и спинальной нейрохирургии Ужгородского областного клинического центра нейрохирургии и неврологии Александр Сечко и врач ортопед-травматолог больницы св. Мартина Борис Гавришко.

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Специалисты разных медицинских учреждений уже не в первый раз обмениваются опытом с коллегами и таким образом совершенствуют мастерство.

Врачи провели вправление вывиха позвонка, зафиксировали позвоночник и установили титановую конструкцию.

В настоящее время пациент находится в стационарном отделении, где проходит восстановление после операции.

Источник: Больница св. Мартина

Фото: Больница св. Мартина