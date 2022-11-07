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Впав з висоти: в Мукачево нейрохірурги зробили чоловікові складну операцію на хребті

7 Листопада 2022, 12:21
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Ужгород св. Мартин
Днями у Лікарні святого Мартина, серед десятка інших операцій, прооперували чоловіка, який впав з висоти и отримав травму хребта.
св. Мартин
Операція тривала 2,5 години. Її виконали лікар-нейрохірург, завідувач відділення нейротравми та спінальної нейрохірургії Ужгородського обласного клінічного центру нейрохірургії та неврології Олександр Сечко  та лікар ортопед-травматолог лікарні св. Мартина Борис Гавришко.
Фахівці різних медичних закладів вже не вперше обмінюються досвідом з колегами та таким чином вдосконалюють майстерність.
хребет Ужгород
Лікарі провели вправлення вивиху хребця та зафіксували хребет і встановили титанову конструкцію.
Наразі пацієнт перебуває у стаціонарному відділенні, де проходить відновлення після операції.

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