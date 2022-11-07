Днями у Лікарні святого Мартина, серед десятка інших операцій, прооперували чоловіка, який впав з висоти и отримав травму хребта.

Операція тривала 2,5 години. Її виконали лікар-нейрохірург, завідувач відділення нейротравми та спінальної нейрохірургії Ужгородського обласного клінічного центру нейрохірургії та неврології Олександр Сечко та лікар ортопед-травматолог лікарні св. Мартина Борис Гавришко.

Фахівці різних медичних закладів вже не вперше обмінюються досвідом з колегами та таким чином вдосконалюють майстерність.