Днями у Лікарні святого Мартина, серед десятка інших операцій, прооперували чоловіка, який впав з висоти и отримав травму хребта.
Операція тривала 2,5 години. Її виконали лікар-нейрохірург, завідувач відділення нейротравми та спінальної нейрохірургії Ужгородського обласного клінічного центру нейрохірургії та неврології Олександр Сечко та лікар ортопед-травматолог лікарні св. Мартина Борис Гавришко.
Фахівці різних медичних закладів вже не вперше обмінюються досвідом з колегами та таким чином вдосконалюють майстерність.
Лікарі провели вправлення вивиху хребця та зафіксували хребет і встановили титанову конструкцію.
Наразі пацієнт перебуває у стаціонарному відділенні, де проходить відновлення після операції.
Джерело: Лікарня св. Мартина
Фото: Лікарня св. Мартина
Зараз дивляться