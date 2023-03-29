В ночь с 28 на 29 марта 2023 года в Одесской городской больнице №10 43-летнему пациенту проведена трансплантация сердца. Человек был в очереди на пересадку.

Операцию провела бригада врачей из Института сердца Минздрава Украины во главе с кардиохирургом Борисом Тодуровым.

Эта сложнейшая операция, которую выполняли опытные специалисты высочайшего уровня, прошла в специально оборудованной операционной с аппаратом искусственного кровообращения.

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Для проведения основного этапа операции у кардиохирурга есть четыре часа.

Операция в Одессе прошла удачно. Донорское сердце получил мужчина, находившийся в листке ожидания. Его подобрали достаточно быстро.

Также оперативно отреагировала и команда кардиохирургов из Киева вместе с Борисом Тодуровым. Украинские врачи спасли жизнь еще одного пациента даже в сложных условиях военного положения.

Источник: Одесса