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Вперше в Одесі: 43-річному чоловіку пересадили серце

29 Березня 2023, 13:31
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
операція
Джерело: Depositphotos

У ніч з 28 на 29 березня 2023 року в Одеській міській лікарні №10 43-річному пацієнту проведено трансплантацію серця. Чоловік був у черзі на пересадку.

Операцію здійснювала бригада лікарів з Інституту серця МОЗ України на чолі з кардіохірургом Борисом Тодуровим.

Ця надзвичайно складна операція, яку виконували досвідчені фахівці найвищого рівня, пройшла у спеціально обладнаній операційній з апаратом штучного кровообігу.

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Для проведення основного етапу операції у кардіохірурга є чотири години.

Операція в Одесі пройшла успішно. Донорське серце отримав чоловік , що перебував у листку очікування. Його підібрали досить швидко.

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Також оперативно відреагувала і команда кардіохірургів з Києва разом з Борисом Тодуровим. Українські лікарі  врятували життя іще одного пацієнта навіть у складних умовах воєнного стану.

Джерело: Одеса

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трансплантація органів
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