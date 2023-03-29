У ніч з 28 на 29 березня 2023 року в Одеській міській лікарні №10 43-річному пацієнту проведено трансплантацію серця. Чоловік був у черзі на пересадку.

Операцію здійснювала бригада лікарів з Інституту серця МОЗ України на чолі з кардіохірургом Борисом Тодуровим.

Ця надзвичайно складна операція, яку виконували досвідчені фахівці найвищого рівня, пройшла у спеціально обладнаній операційній з апаратом штучного кровообігу.

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Для проведення основного етапу операції у кардіохірурга є чотири години.

Операція в Одесі пройшла успішно. Донорське серце отримав чоловік , що перебував у листку очікування. Його підібрали досить швидко.

Також оперативно відреагувала і команда кардіохірургів з Києва разом з Борисом Тодуровим. Українські лікарі врятували життя іще одного пацієнта навіть у складних умовах воєнного стану.

Джерело: Одеса