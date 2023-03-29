У ніч з 28 на 29 березня 2023 року в Одеській міській лікарні №10 43-річному пацієнту проведено трансплантацію серця. Чоловік був у черзі на пересадку.
Операцію здійснювала бригада лікарів з Інституту серця МОЗ України на чолі з кардіохірургом Борисом Тодуровим.
Ця надзвичайно складна операція, яку виконували досвідчені фахівці найвищого рівня, пройшла у спеціально обладнаній операційній з апаратом штучного кровообігу.
Для проведення основного етапу операції у кардіохірурга є чотири години.
Операція в Одесі пройшла успішно. Донорське серце отримав чоловік , що перебував у листку очікування. Його підібрали досить швидко.
Також оперативно відреагувала і команда кардіохірургів з Києва разом з Борисом Тодуровим. Українські лікарі врятували життя іще одного пацієнта навіть у складних умовах воєнного стану.
Джерело: Одеса