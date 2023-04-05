Андрюша получил ожоги 25% кожи: подбородок, шея и грудная клетка. Его мама — Наталья — отвлеклась, чтобы приготовить сынишке кашу. Через мгновение услышала крик, который никогда не забудет. Малыш потянул чайник за провод и пролил на себя кипяток. Ребенка сразу доставили в ожоговый блок детской больницы во Львове.

Всю ночь медики реанимации пытались стабилизировать состояние годовалого ребенка. И им это удалось. Однако местами ожоги были настолько сильными, что кожа уже не могла восстановиться самостоятельно.

Ожоговые хирурги Детской больницы Святого Николая решили применить к лечению Андрюши революционный для Украины подход: пересадить малышу кожу от посмертного донора, как это делают десятилетиями в развитых странах.

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К этому шагу в Первом медобъединении Львова готовились несколько лет. На базе одного из крупнейших ожоговых центров был создан первый в западных регионах Украины Банк кожи. Это стало возможным, в том числе, благодаря прошлогодним изменениям в закон о трансплантации.

Годовалый Андрюша стал первым малышом, чье лечение удалось начать с применением донорской кожи. И это сработало. Сняв верхние, пораженные фрагменты ткани, ожоговые хирурги Леся Стрелка и Галина Саян закрыли раны донорской кожей. Она не способна прижиться, но может находиться на теле пациента в течение нескольких недель.

Цель такой пересадки – защитить обожженные участки и создать максимально естественные, необходимые для скорейшего заживления ран условия. И уже через несколько недель после этого Андрюша был готов к следующему шагу – аутотрансплантации – закрытию раны уже собственной кожей.

Создание Банков кожи сейчас актуально как никогда. Ведь ожоги – одна из самых частых причин травматизации военных и гражданских во время войны. Многих раненых доставляют именно во Львов.

Применение донорской кожи позволяет закрыть глубокие дефекты, наилучшим образом подготовить раны к дальнейшим операциям и значительно ускорить выздоровление.

И теперь таким способом медики смогут спасать жизнь не только взрослых пациентов с ожогами, но и детей со всей Украины.

— Донорская кожа имеет ряд преимуществ по сравнению с синтетическими заменителями и способствует подготовке раны к закрытию собственной кожей, — отметил Виктор Ляшко, министр здравоохранения Украины.

По его словам, в США применяют донорскую кожу для лечения около 40 лет: с 1984 года. Но, к сожалению, раньше эта технология не была доступна в Украине.

Годовалый Андрюша – первый маленький пациент, которому пересадили кожу от посмертного донора – уже дома. К своим врачам возвращается только на перевязки. Далее – реабилитация.

Физический терапевт Сергей Худа предоставил маме мальчика все необходимые рекомендации. Самое главное домашнее задание для родителей на сегодняшний день — проводить упражнения с Андрюшей, чтобы замедлить рост рубцов.

Источник: 1 ТМО Львова

Фото: 1 ТМО Львова