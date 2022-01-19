В Украине провели первую операцию по трансплантации печени от посмертного донора годовалому ребенку.

Уникальную операцию провели в детской больнице Первого территориального медицинского объединения Львова 12 января 2022 года.

Пациентом стал Артем из небольшого села на Прикарпатье, он весил всего 9,5 кг. Малыш родился с непроходимыми желчевыводящими путями, поэтому еще на третьем месяце жизни получил страшный диагноз — атрезия желчных протоков, выраженная печеночная недостаточность.

У мальчика была желтая кожа и склеры глаз, большой животик, его печень постепенно отказывала.

В августе 2021 года специалисты сообщили его 22-летней маме Кристине, что единственный способ спасти сына – трансплантация печени. Операцию от посмертного донора маленьким детям в Украине до этого не делали. Что касается родственников Артема, то на роль донора никто не подходил.

За последние четыре месяца мальчик с мамой находились в больнице и только надеялись дождаться операции. Там 6 января малыш отметил свой первый день рождения.

12 января стало известно, что в областной клинической психоневрологической больнице им. акад. А. Ющенко в Виннице есть донор. Это 44-летний мужчина, в мозгу которого разорвалась аневризма. Спасти пациента врачи не смогли, но семья мужчины подписала согласие на изъятие органов.

Орган для этого впервые транспортировали вертолетом из Винницы, ведь печень вне тела “живет” максимум 12 часов. Орган в детской больнице во Львове встретили трансплантологи.

Хирургическое вмешательство было сверхсложным. Сначала врачам нужно было разделить донорскую печень, чтобы взять для маленького Артемчика ее часть. Затем началась сама трансплантация органа, которая длилась до утра – это около 12 часов.

С этого времени малыш находится в реанимации под круглосуточным мониторингом. На сегодня можно сказать, что орган прижился и функционирует.

Однако успешная операция – это лишь половина пути, впереди не менее сложная его часть, истощенный болезнью организм ребенка должен адаптироваться к жизни с новым органом.

Источник: Iryna Zaslavets