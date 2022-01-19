В Україні провели першу операцію з трансплантації печінки від посмертного донора однорічній дитині.

Унікальну операцію провели у дитячій лікарні Першого територіального медичного об’єднання Львова 12 січня 2022 року.

Пацієнтом став Артем із невеликого села на Прикарпатті, він мав вагу лише 9,5 кг. Малюк народився із непрохідними жовчовивідними шляхами, через це ще на третьому місяці життя мав страшний діагноз – атрезія жовчних протоків, виражена печінкова недостатність.

Хлопчик мав жовту шкіру та склери очей, великий животик, його печінка поступово відмовляла.

У серпні 2021 року фахівці повідомили його 22-річній мамі Христині, що єдиний спосіб врятувати сина – трансплантація печінки. Операцію від посмертного донора маленьким діткам в Україні до цього не робили. Щодо родичів Артема, то на роль донора не підходив ніхто.

Протягом останніх чотирьох місяців хлопчик з мамою перебували у лікарні і лише сподівалися дочекатися операції. Там 6 січня малюк відсвяткував свій перший день народження.

12 січня стало відомо, що в Обласній клінічній психоневрологічній лікарні ім. акад. О.Ющенка у Вінниці є донор. Це 44-річний чоловік, у мозку якого розірвалася аневризма. Врятувати пацієнта лікарі не змогли, але родина чоловіка підписала згоду на вилучення органів.

Орган для цього вперше транспортували вертольотом із Вінниці, адже печінка поза тілом “живе” щонайбільше 12 годин. Орган у дитячій лікарні у Львові зустріли трансплантологи.

Хірургічне втручання було надскладним. Спершу лікарям треба було розділити донорську печінку, щоб взяти для маленького Артемчика її частину. Потім розпочалася сама трансплантація органу, яка тривала до ранку – це близько 12 годин.

Відтоді малюк перебуває в реанімації під цілодобовим моніторингом. Наразі, на сьомий день, можна сказати, що орган прижився та функціонує.

Однак успішна операція – це лише половина шляху, попереду не менш складна його частина, виснажений хворобою організм дитини має адаптуватися до життя з новим органом.

Джерело: 1 ТМО Львова

Фото: 1 ТМО Львова