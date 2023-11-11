Ученые обнаружили, что сахар негативно влияет на состояние кожи и способствует преждевременному старению.

Пагубно влияют на кожу конечные продукты гликации, которые образуются при взаимодействии белков и углеводов.

Как сахар влияет на морщины

Согласно исследованию, женщины, которые потребляют много углеводов и добавленного сахара имеют больше морщин, чем те, кто отдает предпочтение белкам в рационе.

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В Американской академии дерматологии определили, что главными факторами преждевременного старения являются: солнце, курение, алкоголь, некачественная косметика, неправильное питание.

Сколько сахара можно употреблять

Согласно рекомендациям Американской кардиологической ассоциации женщинам стоит уменьшить количество сахара до шести чайных ложек в день, мужчинам — до девяти.

Специалисты не советуют потреблять более 13 чайных ложек сахара в день при общем потреблении калорий до 2000.

Эксперты объясняют полностью отказываться от сахара не стоит, достаточно ограничить его количество и быть физически активным.

Источник: NHS