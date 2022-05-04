Вечером, 3 мая, на трассе Киев-Чоп произошло смертельное ДТП с участием маршрутного автобуса, легковой машины и бензовоза. ДТП произошло недалеко от села Ситное Ровенской области.

В результате столкновения транспортные средства загорелись. Погибли 26 человек, 12 получили ожоги и травмы. Пострадавших доставили в ближайшие больницы – в Дубно, Радивилов и Ровно.

Татьяна Выскребенцева – одна из пассажирок, которой удалось выжить в этой смертельной аварии. Сейчас она находится в Дубенской районной больнице в отделении травматологии. У нее подозревают перелом ключицы. Она уехала из Киева и собиралась посетить сына в Кракове. Момент аварии женщина помнит, и вряд ли когда-нибудь забудет.

В результате удара ее выбросило из автобуса, это и спасло ей жизнь. Люди, которых не удалось достать, сгорели.

— Я сидела сзади в автобусе и не видела тот момент, когда нас обгонял подрезанный бус. Я уже увидела, как на нас летит бензовоз, и наш водитель резко начал тормозить, – вспоминает Татьяна. – Я оказалась на земле, не поняла, что произошло. Пришла в себя от запаха горючего, почувствовала сильную боль в руке, ногах. И услышала, как какой-то мужчина кричал, что надо отходить, так как тут бензин.

Татьяна едва отползла, мужчина помог ей подняться. Она увидела, как другой мужчина пытался помочь женщине… и в мгновение ока все загорелось. Такой был большой огонь. Потом начало взрываться, взвился черный дым, загорелся бензовоз и автобус.

– Там в автобусе были еще люди и они сгорели заживо, – вспоминает пострадавшая пассажирка автобуса Татьяна Выскребенцева.

В это же отделение госпитализировали еще одного пассажира автобуса – Даниила Гончярука. У него многочисленные ушибы и синяки. Говорит, помнит, как выбивал рукой стекло, чтобы выбраться из автобуса. Очнулся уже в больнице. Он направлялся к маме в Польшу. Подсел в автобус в Ровно. Но не доехал. Теперь говорит – родился в рубашке.

– Я пришел в себя уже в коридоре больницы. Есть травмы ног, позвоночник болит, ушибы рук, голова избита. Везде понемногу болит, но буду жить. Мне повезло. Но мне не стоит радоваться, потому что очень много людей погибло. Это очень грустно, – пассажир автобуса Даниил Гончярук.

Всего в эту больницу доставили семерых пострадавших, двоих тяжелых с ожогами перевезли в Ровенский областной ожоговый центр. Медики говорят, что все пациенты имели различные травмы, но были в шоковом состоянии.

— Основные травмы – это ожоги, скелетные повреждения и переломы. Все были в шоке, шок был как и от полученных травм, так и от того, что они все это видели – сам момент аварии. Пострадавшие стали свидетелями гибели людей. Кто спасался от войны, кто ехал на работу… Эта психологическая травма останется у них надолго, — рассказывает Юрий Клименко, заведующий отделением интенсивной терапии Дубенской больницы.

Пожар тушили более 3 часов. Водитель микроавтобуса, выехавший на полосу встречного движения, погиб. Водитель автоцистерны с ожогами находится в больнице Ровно. На месте аварии до сих пор ликвидируют последствия. Все автомобили выгорели полностью. Очевидцы ДТП рассказывают — из автобуса доставали останки людей, все сильно обгорели.

– Доставали людей и из автобуса, и из-под автобуса. 25 человек достали, а из буса – 26-го. Было очень страшно, люди сгорели живьем. Наполовину обгоревших людей, тела, руки, ноги вынимали. Делали экспертизу ДНК всем, и вот здесь всех их выложили на обочине, – вспоминает очевидец аварии Сергей Панчук.

В настоящее время правоохранители проводят все необходимые экспертизы и устанавливают виновника аварии. А пострадавшие, которым удалось выжить, призывают водителей – прекратить игнорировать правила дорожного движения, потому что это может стать причиной большой беды.

– Уважаемые водители, чтобы не было таких трагедий и человеческих потерь в наше и так непростое время, пожалуйста, не спешите, не обгоняйте, там, где нельзя, не создавайте проблем на дорогах. Из-за этого погибли многие люди, которые ехали рядом со мной, они сгорели и это все на моих глазах. Не создавайте проблем для людей и для их семей, — умоляет пострадавшая пассажирка автобуса Татьяна Выскребенцева.

Пострадавшие в этом страшном ДТП были из разных областей – из Житомирской, Киевской, Черниговской, Харьковской и Хмельницкой. Все пассажиры были в возрасте от 17 до 69 лет. Младшему 12 мая должно было исполниться 18 лет.