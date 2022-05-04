Ввечері, 3 травня, на трасі Київ-Чоп сталася смертельна ДТП за участю маршрутного автобуса, легкової машини та бензовоза. ДТП відбулося неподалік села Ситне, що на Рівненщині.

Внаслідок зіткнення транспортні засоби загорілися. Загинуло 26 людей, 12 отримали опіки та травми. Постраждалих доправили до найближчих лікарень – в Дубно, Радивилів та Рівне.

Тетяна Вискребенцева – одна з пасажирок, якій вдалося вижити у цій смертельній автотрощі. Нині вона у Дубенській районній лікарні у відділенні травматології. Має підозру на перелам ключиці. Вона виїхала з Києва і збиралася навідати сина у Кракові. Момент аварії жінка пам’ятає, і навряд чи коли-небудь забуде.

Внаслідок удару її викинуло з автобуса, це й врятувало їй життя. Люди, яких не вдалося дістати, згоріли.

– Я сиділа позаду в автобусі і не бачила той момент, коли нас обганяв бус, який нас підрізав. Я вже побачила, як на нас летить бензовоз і наш водій різко почав гальмувати, – згадує Тетяна. – Я опинилася на землі, не зрозуміла, що відбулося. Опритомніла від запаху пального, відчула сильний біль в руці, ногах. І почула, як якийсь чоловік кричав, що треба відходити, по тут пальне.

Тетяна ледве відповзла, чоловік допоміг їй підвестися. Вона побачила, як інший чоловік намагався допомогти жінці… і в мить все загорілося. Такий був великий вогонь. Потім почало вибухати, здійнявся чорний дим, загорівся бензовоз і автобус.

– Там в автобусі були ще люди і вони згоріли живцем, – згадує постраждала пасажирка автобуса Тетяна Вискребенцева.

У це ж відділення госпіталізували ще одного пасажира автобуса – Даниїла Гончярука. У нього численні забої та синці. Каже, пам’ятає лише як вибивав рукою скло, аби вибратися з автобуса. Отямився вже в лікарні. Він прямував до мами у Польщу. Підсів до автобуса у Рівному. Та не доїхав. Тепер каже – народився у сорочці.

– Я прийшов до тями вже у коридорі лікарні. Маю травми ніг, хребет болить, забої рук, голова побита. Скрізь потроху, але жити буду. Мені пощастило. Але мені не варто радіти, бо дуже багато людей загинуло. Це дуже сумно, – пасажир автобуса Даниїл Гончярук.

Усього до цієї лікарні доправили сімох постраждалих, двох тяжких з опіками перевезли до Рівненського обласного опікового центру. Медики кажуть, усі пацієнти мали різні травми, та були у шоковому стані.

– Основні травми – це опіки, скелетні пошкодження та переломи. Усі були шоковані, шок був як і від отриманих травм, так і від того, що вони все це бачили – сам момент аварії. Люди стали свідками гибелі людей. Хтось рятувався від війни, хтось їхав на роботу… Ця психологічна травма залишиться у них надовго, – розказує Юрій Клименко, завідуючий відділенням інтенсивної терапії Дубенської лікарні.

Пожежу гасили понад 3 години. Водій мікроавтобуса, який виїхав на смугу зустрічного руху, загинув. Керманич автоцистерни з опіками знаходиться в лікарні Рівного. На місці аварії досі ліквідовують наслідки автотрощі. Усі автомобілі вигоріли вщерть. Очевидці ДТП розповідають – з автобуса діставали рештки людей, усі сильно обгоріли.

– Діставали людей і з автобуса, і з-під автобуса. 25 людей дістали, а з буса – 26-го. Було дуже страшно, люди погоріли живцем. Наполовину обгорілих людей, тіла, руки, ноги виймали. Робили експертизу ДНК усім, і ось тут усіх їх виклали на узбіччі, – згадує очевидець аварії Сергій Панчук.

Нині правоохоронці проводять усі необхідні експертизи, та встановлюють винуватця аварії. А постраждалі, яким вдалося вижити, закликають водіїв – припинити ігнорувати правила дорожнього руху, бо це може стати причиною великої біди.

– Шановні водії, щоб не було таких трагедій і людських втрат в наш і так непростий час, будь ласка, не поспішайте, не обганяйте, там, де не можна, не створюйте проблем на дорогах. Через це загинуло багато людей, які їхали поруч зі мною, вони згоріли і це все на моїх очах. Не створюйте проблем для людей і для їх сімей, – благає постраждала пасажирка автобуса Тетяна Вискребенцева.

Постраждалі в цій страшній ДТП були з різних областей – із Житомирської, Київської, Чернігівської, Харківської та Хмельницької. Усі пасажири були віком від 17 до 69 років. Наймолодшому 12 травня мало виповнитися 18 років.