В Национальном реабилитационном Центре Незламні, который входит в состав Первого медобъединения Львова, сегодня, 12 июня, представили результаты первого в истории украинской медицины случая остеоинтеграционного протезирования. Уникальным пациентом стал защитник, который потерял на войне обе ноги.

Об этом сообщили сотрудники клиники на своей странице в Facebook.

Как рассказали медики, остеоинтеграция — это новейшая для нашей страны методика. Это когда во время операции часть протеза имплантируют прямо в кость, а после заживления и восстановления подгоняют искусственную стопу.

— Это лучший способ протезирования для людей, которые потеряли обе ноги. Остеоинтегрирующий протез, в отличие от классического, более мобильный и функциональный, он позволяет не просто ходить, но и чувствовать, — объясняют специалисты.

Стало известно, что первым пациентом с остеинтегрирующими протезами стал 57-летний капитан ВСУ Игорь Крупнов. Он — ветеран-афганец из Днепра. В 2022 году добровольно пошел защищать Украину. Конечности потерял осенью в результате подрыва автомобиля на минах.

Когда Игорь узнал об остеоинтеграционном протезировании, то захотел себе только такие искусственные конечности. Ведь до большой войны Игорь вел активный образ жизни.

В 2016 году даже преодолел марафон. Для него важно не просто ходить, но и иметь возможность продолжить бегать или ездить на велосипеде и чувствовать искусственными стопами поверхность.

10 апреля, через пять месяцев после потери конечностей, Игорю Крупнову вживили импланты.

Первую в Украине операцию по остеоинтеграции совместно с львовскими хирургами выполнил гуру этого направления — австралийский ортопед-травматолог Муньед Аль Мудерис. Он сделал уже около полутора тысяч таких операций по всему миру. Его пациенты ведут активный образ жизни и работают без ограничений.

Через шесть недель после операции по вживлению имплантов врачи и протезисты Центра подогнали последнюю часть конструкции — искусственные стопы. Игорь Крупнов сразу же сделал свои первые шаги.

Сейчас, спустя более полугода после потери ног, он уже обходится без коляски. Умывается и чистит зубы, стоя на искусственных конечностях, понемногу ходит и даже уже водит машину.

Реабилитация Игоря Крупнова в Центре Незламні продолжается. Он ежедневно занимается с физическими терапевтами.

Источник: Первое медобъединение Львова