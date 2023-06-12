У Національному реабілітаційному Центрі Незлмані, який входить до складу Першого медоб’єднання Львова, сьогодні, 12 червня, представили результати першого в історії української медицини випадку остеоінтеграційного протезування. Унікальним пацієнтом став захисник, який втратив на війні обидві ноги.

Про це повідомили співробітники клініки на своїй сторінці у Facebook.

Як розповіли медики, остеоінтеграція – це новітня для нашої країни методика. Це коли під час операції частину протеза імплантують прямо в кістку, а після загоєння і відновлення підганяють штучну стопу.

– Це найкращий спосіб протезування для людей, які втратили обидві ноги. Остеоінтегрувальний протез, на відміну від класичного, більш мобільний і функціональний, він дає змогу не просто ходити, а й відчувати, – пояснюють фахівці.

Стало відомо, що першим пацієнтом з остеоінтегрувальними протезами став 57-річний капітан ЗСУ Ігор Крупнов. Він – ветеран-афганець із Дніпра. У 2022 році добровільно пішов захищати Україну. Кінцівки втратив восени внаслідок підриву автомобіля на мінах.

Коли Ігор дізнався про остеоінтеграційне протезування, то захотів собі лише такі штучні кінцівки. Адже до великої війни Ігор вів активний спосіб життя.

У 2016 році навіть подолав марафон. Для нього важливо не просто ходити, а й мати змогу продовжити бігати чи їздити на велосипеді й відчувати штучними стопами поверхню.

10 квітня, через п’ять місяців після втрати кінцівок, Ігорю Крупнову вживили імпланти.

Першу в Україні операцію з остеоінтеграції спільно з львівськими хірургами виконав гуру цього напряму – австралійський ортопед-травматолог Муньєд Аль Мудеріс. Він зробив уже близько півтори тисячі таких операцій по всьому світу. Його пацієнти ведуть активний спосіб життя і працюють без обмежень.

Через шість тижнів після операції з імплантації імплантів лікарі та протезисти Центру підігнали останню частину конструкції – штучні стопи. Ігор Крупнов відразу ж зробив свої перші кроки.

Зараз, через понад пів року після втрати ніг, він уже обходиться без візка. Вмивається і чистить зуби, стоячи на штучних кінцівках, потроху ходить і навіть уже водить машину.

Реабілітація Ігоря Крупнова в Центрі Незламні триває. Він щодня займається з фізичними терапевтами.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова