Специалисты Национальной детской специализированной больницы Охматдет обучают пользоваться бионическим протезом руки 14-летнего Артура из Херсона. Конечность ребенок потерял во время очередного российского обстрела.

Об этом сотрудники клиники сообщили на своей странице в Facebook.

— Артур пережил оккупацию Херсонщины. После освобождения, когда казалось, что самое страшное уже позади, россияне начали беспощадно обстреливать город. Под их огонь попал и мальчик, у него сильно пострадала левая рука, — пишут медики.

Ребенка сначала повезли в херсонскую больницу, где медики вынуждены были проводить операцию под фонариками, потому что не было ни света, ни воды. К сожалению, спасти руку было невозможно. Парню сделали ампутацию, а затем направили в НДСБ Охматдет.

За лечение подростка взялись специалисты отделения микрохирургии. Позже к ним присоединились реабилитологи и психологи, которые начали работу по физической и моральной подготовке парня к протезированию.

Через полгода Артуру поставили высокофункциональный протез руки с бионической кистью. Протез изготовлен в Украине на средства благотворителей.

Теперь с Артуром продолжат заниматься, чтобы он научился умело использовать протез в повседневной жизни. Сейчас с парнем проводят первые тренировки, но он уже может взять яблоко и конфеты, переставить стакан с водой, взять коробок со спичками, оторвать виноград, пожать руку.

Источник: НДСБ Охматдет