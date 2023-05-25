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Потерял руку во время обстрела: в Охматдете проходит реабилитацию 14-летний парень с бионическим протезом

25 мая 2023, 14:25
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
протез

Специалисты Национальной детской специализированной больницы Охматдет обучают пользоваться бионическим протезом руки 14-летнего Артура из Херсона. Конечность ребенок потерял во время очередного российского обстрела.

Об этом сотрудники клиники сообщили на своей странице в Facebook.

— Артур пережил оккупацию Херсонщины. После освобождения, когда казалось, что самое страшное уже позади, россияне начали беспощадно обстреливать город. Под их огонь попал и мальчик, у него сильно пострадала левая рука, — пишут медики.

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Ребенка сначала повезли в херсонскую больницу, где медики вынуждены были проводить операцию под фонариками, потому что не было ни света, ни воды. К сожалению, спасти руку было невозможно. Парню сделали ампутацию, а затем направили в НДСБ Охматдет.

За лечение подростка взялись специалисты отделения микрохирургии. Позже к ним присоединились реабилитологи и психологи, которые начали работу по физической и моральной подготовке парня к протезированию.

Через полгода Артуру поставили высокофункциональный протез руки с бионической кистью. Протез изготовлен в Украине на средства благотворителей.

Теперь с Артуром продолжат заниматься, чтобы он научился умело использовать протез в повседневной жизни. Сейчас с парнем проводят первые тренировки, но он уже может взять яблоко и конфеты, переставить стакан с водой, взять коробок со спичками, оторвать виноград, пожать руку.

Источник: НДСБ Охматдет

Теги
Война в Украине Київ Охматдит протез реабілітація
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