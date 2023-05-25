Фахівці Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит навчають користуватися біонічним протезом руки 14-річного Артура з Херсона. Кінцівку дитина втратила під час чергового російського обстрілу.

Про це співробітники клініки повідомили на своїй сторінці у Facebook.

– Артур пережив окупацію Херсонщини. Після звільнення, коли здавалося, що найстрашніше вже позаду, росіяни почали нещадно обстрілювати місто. Під їхній вогонь потрапив і хлопець, у нього дуже постраждала ліва рука, – пишуть медики.

Дитину спочатку повезли в херсонську лікарню, де медики змушені були проводити операцію під ліхтариками, бо не було ні світла, ні води. На жаль, врятувати руку було неможливо. Хлопцеві зробили ампутацію, а потім направили до НДСЛ Охматдит.

За лікування підлітка взялися фахівці відділення мікрохірургії. Пізніше до них долучилися реабілітологи та психологи, які розпочали роботу з фізичної та моральної підготовки хлопця до протезування.

Через пів року Артуру поставили високофункціональний протез руки з біонічною кистю. Протез виготовлено в Україні за кошти благодійників.

Тепер з Артуром продовжать займатися, щоб він навчився вміло використовувати протез у повсякденному житті. Наразі з хлопцем проводять перші тренування, але він уже може взяти яблуко та цукерки, переставити склянку з водою, взяти коробочку з сірниками, відірвати виноград, потиснути руку.

Джерело: НДСЛ Охматдит