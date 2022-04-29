В США 83-летнего врача Пола Б. Джонса суд приговорил к выплатам миллионов за то, что он стал отцом не менее 17 детей от 12 женщин во время искусственного оплодотворения в период с 1975 по 1997 год.

Присяжные в Колорадо присудили выплатить $8,75 млн истцам по гражданскому иску.

Согласно данным дела, врач-репродуктолог использовал собственную сперму для оплодотворения более 10 женщин.

Еще в 2019 году в суд обратились семьи, которые пользовались его услугами.

Согласно государственным записям, врач отказался от своей врачебной лицензии в ноябре 2019 года, через несколько дней после того, как семьи подали иск.

Тогда же он и прокомментировал обвинения.

— Я не отрицаю это, но и не признаю, — сообщил врач.

Его жертвы не подозревали, что их родители не являются биологическими. Однако все изменил ДНК-тест одной женщины. Она узнала правду о своем рождении, что была зачата путем искусственного оплодотворения. После этого стала копаться в ситуации и вышла на клинику и врача.