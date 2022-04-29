У США 83-річного лікаря Пола Б. Джонса суд засудив до виплат мільйонів за те, що став батьком не менше 17 дітей від 12 жінок під час штучного запліднення в період з 1975 по 1997 рік.

Присяжні в Колорадо присудили виплатити $8,75 млн позивачам за цивільним позовом.

За даними справи, лікар-репродуктолог використав власну сперму для запліднення понад 10 жінок.

Ще у 2019 році до суду звернулися сім’ї, які користувалися його послугами.

Згідно з державними записами, лікар відмовився від своєї лікарської ліцензії у листопаді 2019 року, через кілька днів після того, як сім’ї подали позов.

Тоді ж він прокоментував звинувачення.

– Я не заперечую це, але й не визнаю, – повідомив лікар.

Його жертви не підозрювали, що їхні батьки є біологічними. Проте все змінив ДНК-тест однієї жінки. Вона дізналася правду про своє народження, що була зачата шляхом штучного запліднення. Після цього почала копатися в ситуації і вийшла на клініку та лікаря.