В Нижнем Новгороде женщина после родов не могла забрать ребенка из больницы. Представители роддома требовали 37 тыс. рублей (около 14 тыс. грн) за оказание ей помощи.

Женщина родом из оккупированного Донецка. Ранее в Москве у нее украли все документы. Однако ее муж — россиянин, уроженец Ставрополья, переехал в Нижний Новгород, передает местный канал.

На момент попадания в роддом она не имела даже медицинского полиса, однако ей оказали помощь. Через три дня ее выписали, однако дочь не отдали, причина отказа – неуплата средств за медуслуги в размере 37 тыс. рублей.

Две недели женщина не могла забрать малыша, потому что таких денег не было. Она обратилась за помощью к знакомым юристам и работникам СМИ.

Когда журналисты пришли в роддом, им объяснили, что ребенка не выписывают из-за якобы наличия у него патологии. Однако раньше об этом паре не сообщали.

В итоге, после очередного визита в учреждение врачи отдали женщине медицинское свидетельство о том, что она родила девочку. После этого паре нужно обратиться в ЗАГС и оформить отцовство. После чего можно ничего не платить.

Молодая семья считает, что представители роддома просто испугались, что они будут бороться за правду. Кроме того, никакие патологии у ребенка так и не были выявлены.

Источник: Кстати