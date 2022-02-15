У Нижньому Новгороді жінка після пологів не могла забрати дитину з лікарні. Представники пологового будинку вимагали 37 тис. рублів (близько 14 тис. грн) за надання їй допомоги.

Жінка родом з окупованого Донецька. Раніше у Москві у неї вкрали усі документи. Проте її чоловік – росіянин, уродженець Ставропілля, наразі переїхав у Нижній Новгород, передає місцевий канал.

На час потрапляння до пологового будинку вона не мала навіть медичного поліса, проте їй надали допомогу. Через три дні її виписали, проте доньку не віддали, причина відмови – несплата коштів за медпослуги у розмірі 37 тис. рублів.

Два тижні жінка не могла забрати малюка, бо таких грошей не мала. Вона звернулася по допомогу до знайомих юристів та працівників ЗМІ.

Коли журналісти прийшли до пологового будинку, їм пояснили, що дитину не виписують через начебто наявність у неї патології. Проте раніше про це парі не повідомляли.

Зрештою після чергового візиту до закладу лікарі видали жінці медичне свідоцтво про те, що вона народила дівчинку. Після цього парі потрібно звернутися до РАГСу та оформити батьківство. Після цього можна нічого не платити.

Молода родина вважає, що представники пологового будинку просто злякалися, що вони будуть боротися за правду. Крім того, жодних патологій у дитини так і не було виявлено.

Джерело: Кстати