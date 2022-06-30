Медики больницы Св. Николая Первого медицинского объединения Львова сформировали шестилетней Оле из Ковеля искусственный пищевод. Четыре года назад ребенок случайно выпил моющее средство и получил тяжелые химические ожоги пищевода. Маленькая пациентка уже дома.

Об этом сотрудники больницы написали на своей странице в Facebook.

— Чтобы девочка могла пить и есть, ежемесячно в течение года ее оперировали — расширяли суженный и зарубцованный пищевод. Когда это перестало помогать, Оле установили гастростому — трубочку в животике, по которой пища вводилась прямо в желудок.

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Сообщается, что кроме проблемы с питанием, Оля имела еще одну — она не могла глотать слюну и вынуждена была постоянно сплевывать ее в платочек.

Для девочки, которая в сентябре пошла в школу, это было очень не комфортно. Поэтому месяц назад мама привела к врачам больницы Св. Николая.

Как отмечается, единственным выходом была реконструктивная операция — замена собственного пищевода кишечным трансплантатом.

— Такие вмешательства очень сложны и для деток редкость. Однако, наших специалистов это не испугало. Искусственный пищевод они сформировали из фрагмента толстого кишечника, разместив его за грудиной от желудка до верхнего сегмента пищевода, — пишут медики.

По их словам, уже на третий день после операции Оля начала самостоятельно глотать слюну, а через неделю — пить воду.

В следующий понедельник маленькая пациентка приедет на плановое обследование. Ей сделают гастроскопию, которая покажет, сможет ли она наконец попрощаться с гастростомой. О результатах обследования и том, как сейчас дела у Оли, сотрудники больницы обещали обязательно сообщить.

Источник: ПМО Львова

Фото: ПМО Львова