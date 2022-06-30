Медики лікарні Св.Миколая Першого медичного об’єднання Львова сформували шестирічній Олі з Ковеля штучний стравохід. Чотири роки тому дитина випадково випила миючий засіб і отримала важкі хімічні опіки стравоходу. Маленька пацієнтка вже вдома.

Про це співробітники лікарні написали на своїй сторінці в Facebook.

– Щоб дівчинка могла пити і їсти, щомісяця протягом року її оперували-розширювали звужений і зарубцьований стравохід. Коли це перестало допомагати, Олі встановили гастростому – трубочку в животику, по якій їжа вводилася прямо в шлунок.

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Повідомляється, що крім проблеми з харчуванням, Оля мала ще одну — вона не могла ковтати слину і змушена була постійно спльовувати її в хустинку.

Для дівчинки, яка у вересні пішла в школу, це було дуже не комфортно. Тому місяць тому мама привела до лікарні Св. Миколая.

Як зазначається, єдиним виходом була реконструктивна операція – заміна власного стравоходу кишковим трансплантатом.

– Такі втручання дуже складні і для діток рідкість. Однак, наших фахівців це не злякало. Штучний стравохід вони сформували з фрагмента товстого кишечника, розмістивши його за грудиною від шлунка до верхнього сегмента стравоходу, – пишуть медики.

За їхніми словами, вже на третій день після операції Оля почала самостійно ковтати слину, а через тиждень – пити воду.

Наступного понеділка маленька пацієнтка приїде на планове обстеження. Їй зроблять гастроскопію, яка покаже, чи зможе вона нарешті попрощатися з гастростомою. Про результати обстеження і те, як зараз справи у Олі, співробітники лікарні обіцяли обов’язково повідомити.

Джерело: ПМО Львова

Фото: ПМО Львова