В Австралии арестованы 12 членов религиозной общины, из-за которых умерла 8-летняя девочка, которой не была оказана своевременно медицинская помощь.

Элизабет Струс болела диабетом, но, как установило следствие, целую неделю до смерти она не получала инъекций инсулина, несмотря на то, что состояние резко ухудшалось.

Родителей Элизабет – Джейсона и Кэрри Струс – осудили вскоре после ее смерти по статьям убийство, пытки и неоказание ребенку помощи.

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Перед судом предстанут еще 12 членов общины в возрасте от 19 до 64 лет, которые вместо того, чтобы вызвать врача, решили молиться за исцеление ребенка, рассказали полицейские.

— Я 40 лет работаю в полиции, но ни с чем подобным до сих пор не сталкивался, — сказал австралийской прессе детектив Гарри Уоттс.

По словам Уоттса, такого раньше не случалось ни в Квинсленде, ни в Австралии в целом.

Родители Элизабет Сотрясение принадлежат к небольшой, закрытой религиозной общине в городке Тувумба, которая не связана ни с одной из традиционных церквей.

Кроме Элизабет у них есть еще дети.