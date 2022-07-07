В Австралії заарештовано 12 членів релігійної громади, через яких померла восьмирічна дівчинка, якій не була надана своєчасно медична допомога. Елізабет Струс страждала на діабет, але, як встановило слідство, цілий тиждень до смерті вона не отримувала ін’єкцій інсуліну попри те, що стан різко погіршувався.

Батьків Елізабет – Джейсона та Керрі Струс – засудили невдовзі після її смерті за статтями вбивство, тортури та ненадання дитині допомоги. Зараз дивляться

Перед судом постануть ще 12 членів громади віком від 19 до 64 років, які замість того, щоб викликати лікаря вирішили молитися за зцілення дитини, розповіли поліцейські.

– Я 40 років працюю в поліції, але ні з чим подібним досі не стикався”, – сказав австралійській пресі детектив Гаррі Воттс.

За словами Воттса, такого раніше не траплялося ані в Квінсленді, ані в Австралії загалом.

Батьки Елізабет Струс належать до невеликої, закритої релігійної громади в містечку Тувумба, яка не пов’язана з жодною з традиційних церков. Читайте також: Реальна історія: що робити, якщо раптово залишилися без сімейного лікаря