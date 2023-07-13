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Выращивание конопли для медканабиса депутаты предлагают решать на референдуме

13 июля 2023, 15:37
Валентина Андрейко журналіст
конопля
Источник: Pixabay

Стало известно, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №9488 О принятии решения о выращивании/производства (культивирования) и другого оборота растений рода конопли (Cannabis) в Украине исключительно через всеукраинский референдум.

Подготовили и внесли его народные депутаты от фракции Батьківщина.

Произошло это накануне голосования в первом чтении законопроекта №7457, О регулировании оборота растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности для создания условий по расширению доступа пациентов к необходимому лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны.

Кстати, от Батькивщіни за этот законопроект голосовал только один народный депутат.

Среди авторов законопроекта о референдуме — председатель фракции Батьківщина Юлия Тимошенко, народные депутаты Григорий Немыря, Сергей Евтушок, Анжелика Лабунская.

Ознакомиться с текстом законопроекта №9488 пока нельзя. На сайте парламента обнародована только информация о его регистрации.

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Источник
Верховная Рада
Теги
Законопроект медицинский каннабис Референдум
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