Стало відомо, що у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №9488 Про ухвалення рішення щодо вирощування/виробництва (культивування) та іншого обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в Україні виключно через всеукраїнський референдум.

Підготували і внесли його народні депутати від фракції Батьківщина.

Сталося це напередодні голосування у першому читанні законопроєкту №7457, Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни.

До речі, від Батьківщини за цей законопроєкт голосував лише один народний депутат.

Серед авторів законопроєкту про референдум – голова фракції Батьківщина Юлія Тимошенко, народні депутати Григорій Немиря, Сергій Євтушок, Анжеліка Лабунська.

Ознайомитися з текстом законопроєкту №9488 поки що не можна. На сайті парламенту оприлюднена лише інформація про подання.