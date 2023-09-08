Ведущий ученый, медицинский специалист Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Теодора Ви предупредила общественность о распространении супергонореи, проявляющей высокую устойчивость к современным методам лечения.

Инфекция, передающаяся половым путем (ИППП), зарегистрирована в ряде стран, включая Францию, Японию, Испанию, Австралию и Великобританию.

— Врожденные генетические мутации в организме способствовали развитию гонореи до супергонореи. Существует риск того, что резистентность может наблюдаться и у других ИППП, — отметила Ви.

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По словам медиков, если гонорею не лечить эффективно, возникают осложнения со здоровьем, включая бесплодие. У женщин она может привести к воспалению, вызывающему хронические боли внизу живота.

Такая инфекция может увеличить риск внематочной беременности, материнской смертности и проблем с родами.

Гонорея также может спровоцировать тяжелую неонатальную инфекцию глаз, которая может привести к слепоте.

— Появление различных форм резистентности у N. gonorrhoea (супергонорея) часто сопровождается быстрым распространением заболевания. Важно помнить, что мы все подвергаемся риску эпидемий, вызванных устойчивостью к противомикробным препаратам, — заявила Ви.

По ее словам, развитие резистентности явно опережает разработку новых антибиотиков. Поэтому существует острая необходимость в разработке новых вариантов лечения гонореи.

Национальная служба здравоохранения Великобритании сообщает, что симптомы гонореи обычно развиваются примерно через две недели после заражения, хотя иногда они появляются только через много месяцев.

Симптомы у женщин могут включать:

необычные выделения из влагалища, которые могут быть жидкими или водянистыми, зеленого или желтого цвета;

боль или жжение при мочеиспускании;

кровотечение между менструациями, обильные менструации и кровотечение после секса.

Симптомы у мужчин могут включать:

необычные выделения из кончика полового члена, которые могут быть белыми, желтыми или зелеными;

боль или жжение при мочеиспускании;

воспаление (отек) крайней плоти;

боль или чувствительность в яичках.

Каждый должен следить за своим сексуальным здоровьем, регулярно проходя осмотры в местной клинике сексуального здоровья, призывают медики.

Источник: Express