Провідний вчений, медичний фахівець Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Теодора Ві попередила громадськість про поширення супергонореї, що виявляє високу стійкість до сучасних методів лікування.

Інфекція, що передається статевим шляхом (ІПСШ), зареєстрована в низці країн, зокрема у Франції, Японії, Іспанії, Австралії та Великій Британії.

– Вроджені генетичні мутації в організмі сприяли розвитку гонореї до супергонореї. Існує ризик того, що резистентність може спостерігатися і в інших ІПСШ, – зазначила Ві.

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За словами медиків, якщо гонорею не лікувати ефективно, виникають ускладнення зі здоров’ям, включно з безпліддям. У жінок вона може призвести до запалення, що спричиняє хронічні болі внизу живота.

Така інфекція може збільшити ризик позаматкової вагітності, материнської смертності та проблем із пологами.

Гонорея також може спровокувати важку неонатальну інфекцію очей, яка може призвести до сліпоти.

– Поява різних форм резистентності у N. gonorrhoea (супергонорея) часто супроводжується швидким поширенням захворювання. Важливо пам’ятати, що ми всі піддаємося ризику епідемій, викликаних стійкістю до протимікробних препаратів, – заявила Ві.

За її словами, розвиток резистентності явно випереджає розробку нових антибіотиків. Тому існує гостра необхідність у розробці нових варіантів лікування гонореї.

Національна служба охорони здоров’я Великої Британії повідомляє, що симптоми гонореї зазвичай розвиваються приблизно за два тижні після зараження, хоча іноді вони з’являються тільки через багато місяців.

Симптоми у жінок можуть включати:

незвичайні виділення з піхви, які можуть бути рідкими або водянистими, зеленого або жовтого кольору;

біль або печіння під час сечовипускання;

кровотеча між менструаціями, рясні менструації та кровотеча після сексу.

Симптоми у чоловіків можуть включати:

незвичайні виділення з кінчика статевого члена, які можуть бути білими, жовтими або зеленими;

біль або печіння під час сечовипускання;

запалення (набряк) крайньої плоті;

біль або чутливість у яєчках.

Кожен повинен стежити за своїм сексуальним здоров’ям, регулярно проходячи огляди в місцевій клініці сексуального здоров’я, закликають медики.

Джерело: Express