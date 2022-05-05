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Выжили в аду: во Львов эвакуационным медицинским поездом доставлены 15 раненых украинцев из Бахмута

5 мая 2022, 11:35
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
поранені

В лечебные заведения Первого территориального медицинского объединения Львова доставлены 15 украинцев из города Бахмут Донецкой области. Среди них и двое детей.

Об этом на своей странице в Facebook написали сотрудники 1 ТМО Львова.

— Это украинцы, которые пострадали от войны. С минно-взрывными и огнестрельными ранениями, — говорится в сообщении.

Сообщается, что, прежде чем попасть в руки львовских медиков, все эти люди пережили настоящий ад под жестокими ударами вражеской артиллерии.

Российские нелюди продолжают беспощадно уничтожать гражданскую инфраструктуру городов Украины.

Многие из поступивших в 1 ТМО Львова потеряли родных и им уже некуда возвращаться – их дома разрушены российскими войсками.

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Но сейчас, пишут медики, люди в надежных руках наших специалистов. Впереди их ждут операции, а также длительная реабилитация. Пациентов обследуют. С ними работают психотерапевты.

Источник: 1 ТМО Львова

Теги
Війна в Україні, Лікарні, Львов, Медики
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