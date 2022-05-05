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Вижили в пеклі: до Львова евакуаційним медичним потягом доставлено 15 поранених українців з Бахмута

5 Травня 2022, 11:35
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
поранені

До лікувальних закладів Першого територіального медичного об’єднання Львова доставлено 15 українців з міста Бахмут Донецької області. Серед них і двоє дітей.

Про це на своїй сторінці у Facebook написали співробітники 1 ТМО Львова.

– Це українці, які постраждали від війни. З мінно-вибуховими та вогнепальними пораненнями, – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що перш ніж потрапити до рук львівських медиків, всі ці люди пережили справжнє пекло під жорстокими ударами ворожої артилерії.

Російські нелюди продовжують нещадно знищувати цивільну інфраструктуру міст України.

Багато хто з госпіталізованих до 1 ТМО Львова, втратив рідних і їм вже нема куди повертатися – їхні будинки зруйновані російськими військами.

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Наразі, пишуть медики, люди в надійних руках наших фахівців. Попереду на них чекають операції, а також тривала реабілітація. Пацієнтів обстежують. З ними працюють психотерапевти.

Джерело: 1 ТМО Львова

Теги
Війна в Україні, Лікарні, Львів, Медики
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