До лікувальних закладів Першого територіального медичного об’єднання Львова доставлено 15 українців з міста Бахмут Донецької області. Серед них і двоє дітей.

Про це на своїй сторінці у Facebook написали співробітники 1 ТМО Львова.

– Це українці, які постраждали від війни. З мінно-вибуховими та вогнепальними пораненнями, – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що перш ніж потрапити до рук львівських медиків, всі ці люди пережили справжнє пекло під жорстокими ударами ворожої артилерії.

Російські нелюди продовжують нещадно знищувати цивільну інфраструктуру міст України.

Багато хто з госпіталізованих до 1 ТМО Львова, втратив рідних і їм вже нема куди повертатися – їхні будинки зруйновані російськими військами.

Наразі, пишуть медики, люди в надійних руках наших фахівців. Попереду на них чекають операції, а також тривала реабілітація. Пацієнтів обстежують. З ними працюють психотерапевти.

Джерело: 1 ТМО Львова